日本称不大可能立即重启六方会谈

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透东京3月1日电---日本外相玄叶光一郎（Koichiro Gemba）周四称，重启朝核六方会谈的氛围有所改善，但短期内重启的可能不大。
朝鲜周三同意暂停核试验、铀浓缩及远程导弹试射，并表示将允许核查人员检查。这样的政策转变为重启六方会谈铺路。
玄叶光一郎告诉记者：“立即重启六方会谈？我认为还没到这个阶段。但确实氛围有所改善。”（完）
编译：黎黎 发稿：朱淑珍
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路透首尔2月28日 - 韩国特别检察官办公室周二称，将以行贿、挪用公款等罪名起诉三星集团领导人李在镕及其他四名三星高管。周二是特别检察官办公室对总统朴槿惠亲信干政丑闻进行调查的最后一天。
路透首尔2月28日 - 据日本共同社报导，朝鲜一位外交官周二抵达北京进行会谈，这是去年6月以来朝鲜对中国首次如此高级别的访问。此前中国根据联合国制裁规定，暂停从朝鲜进口煤炭。