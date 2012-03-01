日本称不大可能立即重启六方会谈

路透东京3月1日电---日本外相玄叶光一郎（Koichiro Gemba）周四称，重启朝核六方会谈的氛围有所改善，但短期内重启的可能不大。

朝鲜周三同意暂停核试验、铀浓缩及远程导弹试射，并表示将允许核查人员检查。这样的政策转变为重启六方会谈铺路。

玄叶光一郎告诉记者：“立即重启六方会谈？我认为还没到这个阶段。但确实氛围有所改善。”（完）

编译：黎黎 发稿：朱淑珍

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