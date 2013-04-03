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时事要闻 | 2013年 4月 3日 星期三 10:13 BJT

朝鲜推迟开城工业园放行时间

路透首尔4月3日 - 朝鲜推迟开城工业园的每日放行时间，此举或表明朝韩关系急剧恶化，未来有可能造成数百名韩国工人被困朝鲜。

周三上午，由电话商定的开城工业园每日进入时间推迟了一个多小时。朝鲜此前曾威胁要关闭该工业园。

“我们正在等待朝鲜当局的放行通知，”韩国统一部一位官员说。韩国统一部称，目前有861名韩方工人在开城工业园，还有179名韩方工人正在等待放行进入园区。

朝鲜周二宣称将重启一个已关闭的、可生产武器级钚的核反应堆。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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