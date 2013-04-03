朝鲜推迟开城工业园放行时间

中国特使抵达韩国 讨论朝鲜可能进行核试验问题
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。
路透首尔4月3日 - 朝鲜推迟开城工业园的每日放行时间，此举或表明朝韩关系急剧恶化，未来有可能造成数百名韩国工人被困朝鲜。
周三上午，由电话商定的开城工业园每日进入时间推迟了一个多小时。朝鲜此前曾威胁要关闭该工业园。
“我们正在等待朝鲜当局的放行通知，”韩国统一部一位官员说。韩国统一部称，目前有861名韩方工人在开城工业园，还有179名韩方工人正在等待放行进入园区。
朝鲜周二宣称将重启一个已关闭的、可生产武器级钚的核反应堆。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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