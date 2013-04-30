东北亚情势：朝鲜滞留七名开城工业园内的韩方人员

中国企业：建银投资将继续收购海外龙头企业，助推国内技术进步
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透韩国坡州4月29日（记者 Kim Do-gyun/Lim Sang-gyu） - 朝鲜(北韩)周一滞留开城工业园内剩余50名韩国人员中的七人，称需要核查其税费和工资。
在朝韩紧张关系升级之际，朝鲜本月从开城工业园撤出了己方的5.3万名工人。自从4月3日以来，朝鲜还阻止韩方人员和物资供应进入开城工业园。
韩国官员表示，这七名韩方人员并无安全风险。但是人员遭滞留造成围绕开城工业园合作项目的局势更加复杂。
“朝方已经在声明中表示确保将返回（韩国）人员的安全，我们认为他们没有危险，但是我们将给予密切关注，直至所有人员返回，”一名韩国政府官员说道。（完）
(编译 王凤昌;审校 张涛)
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路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：