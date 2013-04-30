东北亚情势：朝鲜滞留七名开城工业园内的韩方人员

路透韩国坡州4月29日（记者 Kim Do-gyun/Lim Sang-gyu） - 朝鲜(北韩)周一滞留开城工业园内剩余50名韩国人员中的七人，称需要核查其税费和工资。

在朝韩紧张关系升级之际，朝鲜本月从开城工业园撤出了己方的5.3万名工人。自从4月3日以来，朝鲜还阻止韩方人员和物资供应进入开城工业园。

韩国官员表示，这七名韩方人员并无安全风险。但是人员遭滞留造成围绕开城工业园合作项目的局势更加复杂。

“朝方已经在声明中表示确保将返回（韩国）人员的安全，我们认为他们没有危险，但是我们将给予密切关注，直至所有人员返回，”一名韩国政府官员说道。（完）