朝鲜连续第二天禁止人员进入开城工业园区

俄罗斯罗斯托夫发生爆炸 一人受伤--塔斯社援引消息人士
路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透首尔4月4日 - 韩国统一部表示，朝鲜周四连续第二天禁止人员进入开城工业园区，但准许222名韩国员工当天离开该工业园区。
但在当地时间上午10点至下午5点（0100-0800 GMT）这222名员工撤离后，仍将有606名韩国员工还在工业园内。
朝鲜曾威胁要关闭该工业园区，作为该国对与美韩紧张对峙所采取行动的一部分。
韩国统一部发言人朴秀真(Park Soo-jin)表示：“222名韩国员工将根据自己的时间安排离开开城工业园区，同时离开的还有131辆车辆。”
自朝鲜上月切断与韩国、美国和联合国的所有官方通讯渠道以来，韩国必须提前三天提交希望进入开城工业园区人员的名单。
韩国政府已敦促其公民离开该工业园区。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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