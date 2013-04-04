朝鲜连续第二天禁止人员进入开城工业园区

路透首尔4月4日 - 韩国统一部表示，朝鲜周四连续第二天禁止人员进入开城工业园区，但准许222名韩国员工当天离开该工业园区。

但在当地时间上午10点至下午5点（0100-0800 GMT）这222名员工撤离后，仍将有606名韩国员工还在工业园内。

朝鲜曾威胁要关闭该工业园区，作为该国对与美韩紧张对峙所采取行动的一部分。

韩国统一部发言人朴秀真(Park Soo-jin)表示：“222名韩国员工将根据自己的时间安排离开开城工业园区，同时离开的还有131辆车辆。”

自朝鲜上月切断与韩国、美国和联合国的所有官方通讯渠道以来，韩国必须提前三天提交希望进入开城工业园区人员的名单。

韩国政府已敦促其公民离开该工业园区。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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