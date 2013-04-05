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货币新闻 | 2013年 4月 5日 星期五 13:03 BJT

东北亚情势：若员工安全受到威胁，愿意将开城工业区的员工撤离--韩国统一部长

路透首尔4月5日 - 朝鲜半岛紧张局势升温之际，韩国统一部长柳吉在周五表示，如果员工安全受到威胁，韩国愿意将开城工业区的员工撤离。开城工业区由韩国和朝鲜(北韩)联合经营.

柳吉在对外国媒体表示，“当形势要求我们这么做时,我们愿意将韩国员工撤离,以确保他们的安全。”

朝鲜在本周拒绝了数百名韩国工人进入该工业区。在韩国及其同盟美国加紧朝鲜半岛内部及附近的防务部署之下，朝鲜言辞的激烈程度达到新的高点。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 李婷仪)
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