克里出访亚洲 美希望中国对朝强硬

英国首相暗示英退实施阶段英欧公民仍可自由移动--BBC
路透伦敦4月5日 - 英国广播公司(BBC)周三报导称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)已暗示，英国退欧的实施阶段，公民仍可在英国与欧盟之间自由移动不受限制。
路透比什凯克4月12日（记者 Arshad Mohammed） - 在美国国务卿克里出访亚洲之际，一名美国官员周五称，该国希望中国向朝鲜传递“强硬”信息，以阻止朝鲜的核项目和好战言论。
克里开始对首尔、北京和东京进行为期三天的访问，周五抵达首尔，周六将到访北京，而周日将前往东京。美国和韩国官员表示，朝鲜可能在数周的口头威胁之后试射一枚中程导弹。
这是克里2月1日出任国务卿以来首次出访亚洲，他希望说服中国利用自身的经济和外交影响力约束朝鲜的行为，也使美国的盟国日本和韩国安心。
一名美国高官对记者称，我们非常希望他们（中国）在无核化问题上向朝鲜传递一些强硬信息。
克里也想在首尔和东京传达明确的信息，“我们已有准备，盟国很重要，我们会保护他们”，这名不愿透露姓名的官员表示。
“中国对朝鲜拥有最大的影响力，这不是秘密。我们希望他们使用一些影响力，否则朝鲜局势会非常不稳定，最终对整个地区构成威胁。”另一名美国官员说道。
第一名美国官员指出，美国希望中国采取一些实际行动，包括严格实施联合国安理会决议，打击与涉及大规模杀伤性武器的朝鲜实体相关的“资金流动”。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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