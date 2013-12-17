朝鲜精英宣誓效忠金正恩 金敬姬缺席金正日逝世两周年纪念活动

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透首尔12月17日（记者 James Pearson） -朝鲜政界和军方精英周二宣誓效忠领导人金正恩。不到一周前，朝鲜前
“二号人物”张成泽被判死刑并被处决。
在平壤举办的金正日逝世两周年大型纪念活动上，金正恩成为万众瞩目的焦点。
上周，金正恩的姑父、曾被视为朝鲜二号人物的张成泽被判死刑并已执行。
金正日逝世两周年纪念日前几个星期，朝鲜官方媒体开始了大规模宣传金正恩“彻底贯彻了将军（金正日）的遗训”。
朝鲜官方电视台播放的纪念现场画面显示，金正恩端坐舞台中央，印有其父金正日面带笑容照片的巨幅红旗高悬在舞台上方。
令人瞩目的是，金正恩的姑姑金敬姬缺席纪念活动。金敬姬是金正日的妹妹，也是张成泽的妻子。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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