朝鲜精英宣誓效忠金正恩 金敬姬缺席金正日逝世两周年纪念活动

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔12月17日 - 朝鲜政界和军方精英周二宣誓效忠领导人金正恩。不到一周前，朝鲜前 “二号人物”张成泽被判死刑并被处决。
在平壤举办的金正日逝世两周年大型纪念活动上，金正恩成为万众瞩目的焦点。
上周，金正恩的姑父、曾被视为朝鲜二号人物的张成泽被判死刑并已执行。
金正日逝世两周年纪念日前几个星期，朝鲜官方媒体开始了大规模宣传金正恩“彻底贯彻了将军（金正日）的遗训”。
朝鲜官方电视台播放的纪念现场画面显示，金正恩端坐舞台中央，印有其父金正日面带笑容照片的巨幅红旗高悬在舞台上方。
令人瞩目的是，金正恩的姑姑金敬姬缺席纪念活动。金敬姬是金正日的妹妹，也是张成泽的妻子。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。