朝鲜精英宣誓效忠金正恩 金敬姬缺席金正日逝世两周年纪念活动

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔12月17日 - 朝鲜政界和军方精英周二宣誓效忠领导人金正恩。不到一周前，朝鲜前 “二号人物”张成泽被判死刑并被处决。

在平壤举办的金正日逝世两周年大型纪念活动上，金正恩成为万众瞩目的焦点。

上周，金正恩的姑父、曾被视为朝鲜二号人物的张成泽被判死刑并已执行。

金正日逝世两周年纪念日前几个星期，朝鲜官方媒体开始了大规模宣传金正恩“彻底贯彻了将军（金正日）的遗训”。

朝鲜官方电视台播放的纪念现场画面显示，金正恩端坐舞台中央，印有其父金正日面带笑容照片的巨幅红旗高悬在舞台上方。

令人瞩目的是，金正恩的姑姑金敬姬缺席纪念活动。金敬姬是金正日的妹妹，也是张成泽的妻子。(完)