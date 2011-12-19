朝鲜国家电视台周一报道，该国领导人金正日周六乘火车出行时去世。朝鲜电视台播音员身穿黑衣，眼含热泪，称金正日在去现场指导工作途中，因身心过劳去世，享年69岁。另据朝中社报道，他在火车上突发心脏病。金正日在2008年曾中风，但重归公众视野时似乎已经康复。路透