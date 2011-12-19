朝鲜领导人金正日结束神化人生

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透首尔12月19日电---朝鲜国家电视台周一报导，该国最高领导人金正日已於周六逝世，享年69岁。他在朝鲜媒体和民众心中被视为神一样的人物。
作为朝鲜最高领导人，金正日在位期间国民经济凋敝，并因发展旨在打击韩国和日本的核武器和导弹计划，与外部世界格格不入。
金正日据信曾於2008年8月遭遇中风，但重归公众视野时似乎已经康复。
1994年，朝鲜建国领导人金日成逝世，其子金正日接掌国家政权，在国内被尊称为"亲爱的领袖"。
金正日上台之後，逐步树立了个人威信，成为全球最神秘的领导人之一，并引领朝鲜成为全球核武大国。
外界经常将朝鲜视为对全球稳定的威胁。
尽管金正日掌权时间长于全球多数国家领导人，但外界对其知之不多。他很少发表公开讲话，也绝少出国旅行，官方出版的传记极近宣传言论，并无真正可以参考之处。
金正日在朝鲜拥有众多头衔，但唯独缺少象征国家元首的主席一职，因其父金日成去世後被尊为共和国永恒的主席。金正日担任国防委员会委员长，是朝鲜真正的权利核心，并兼任朝鲜人民军最高司令官。
朝鲜官方媒体称，金正日於1942年2月16日生于金日成领导的武装部队的秘密营地。但是，分析人士称，金正日很可能生于苏联，当时金日成及其追随者在那里接受军事等方面的培训。
分析人士表示，金正日在中国度过了少年时期的多半时间，接受教育并躲避1950-1953年朝鲜战争的威胁。
大学毕业後，金正日於1964年加入了朝鲜劳动党，并获得快速提升。1973年，金正日已经负责劳动党组织组织和宣传工作的高级领导人，并在1974年被金日成指定为党和国家接班人，1980年进入劳动党政治局和国防委员会。（完）
编译：王凤昌 发稿：张家伟/王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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