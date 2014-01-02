金正恩新年讲话呼吁改善朝韩关系 称劳动党清除了“渣滓”

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔1月1日（记者 Ju-min Park） - 朝鲜领导人金正恩在新年讲话中首次谈及处决张成泽一事，称在清除“宗派渣滓”后，朝鲜劳动党更强大了。
金正恩在讲话中呼吁改善朝韩关系，并警告称若朝鲜半岛再次爆发战争，将引发巨大的核灾难，美国也会受到冲击。
金正恩在讲话中未直接提及张成泽的姓名。张成泽上月被判死刑并处决。
朝鲜国家电视台播放的金正恩新年讲话中称：“我们的党果断清除了渗入党内的宗派渣滓。”讲话看来是提前录制好的，画面中无法判断当时是否在面向观众讲话。
“通过肃清反党反革命分子，我们的团结百倍增强，党和革命阵线更稳固了。”金正恩说。
金正恩在讲话中呼吁改善朝韩关系。他表示：“是时候结束有弊无利的攻击和诋毁了……我们将努力改善南北（朝韩）关系。”他补充道，朝鲜半岛经常笼罩在核战阴云中。
“如果这片土地再爆发战争，将引发巨大的核灾难，美国也无法幸免。”金正恩说。（完）
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。