金正恩新年讲话呼吁改善朝韩关系 称劳动党清除了“渣滓”

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路透首尔1月1日（记者 Ju-min Park） - 朝鲜领导人金正恩在新年讲话中首次谈及处决张成泽一事，称在清除“宗派渣滓”后，朝鲜劳动党更强大了。

金正恩在讲话中呼吁改善朝韩关系，并警告称若朝鲜半岛再次爆发战争，将引发巨大的核灾难，美国也会受到冲击。

金正恩在讲话中未直接提及张成泽的姓名。张成泽上月被判死刑并处决。

朝鲜国家电视台播放的金正恩新年讲话中称：“我们的党果断清除了渗入党内的宗派渣滓。”讲话看来是提前录制好的，画面中无法判断当时是否在面向观众讲话。

“通过肃清反党反革命分子，我们的团结百倍增强，党和革命阵线更稳固了。”金正恩说。

金正恩在讲话中呼吁改善朝韩关系。他表示：“是时候结束有弊无利的攻击和诋毁了……我们将努力改善南北（朝韩）关系。”他补充道，朝鲜半岛经常笼罩在核战阴云中。