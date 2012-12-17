金正恩携夫人出席金正日逝世一周年纪念活动

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔12月17日 - 朝鲜官方电视台画面显示，该国领导人金正恩的妻子似乎已怀有身孕。
为纪念金正日逝世一周年，朝鲜17日在安置其遗体的锦绣山太阳宫举办了开馆仪式，金正恩与妻子李雪主出席参拜仪式。
画面显示，李雪主身穿传统的朝鲜丧服，从身形看似乎已怀孕。但目前还无法证实她是否怀孕，朝鲜官方媒体未宣布相关消息。
与金正恩夫妇一同出席仪式的，还有朝鲜党政军高层领导，包括金正恩的姑父张成泽(Jang Song-thaek)和姑姑金敬姬(Kim Kyong-hui)等。张成泽被外界视为朝鲜二号人物。
朝鲜上周成功发射搭载卫星的火箭，引发了国际社会谴责，后者认为朝鲜此举旨在尝试发展搭载核弹头的导弹。
朝鲜人民军总政治局局长崔龙海(Choe Ryong-hae)称，此次火箭发射“让伟大的金日成、金正日和朝鲜在全世界面前扬眉吐气”。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。