特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透首尔12月19日电---朝鲜国家电视台周一报导称，该国领导人金正日周六乘火车出行时去世。
朝鲜电视台播音员身穿黑衣，眼含热泪，称金正日在去现场指导工作途中，因身心过劳去世，享年69岁。
金正日在2008年曾中风，但重归公众视野时似乎已经康复。
金正日已开始向儿子金正恩移交政权。（完）
编译：黎黎 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。