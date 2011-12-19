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时事要闻 | 2011年 12月 19日 星期一 12:20 BJT

朝鲜国家电视台称金正日已去世

路透首尔12月19日电---朝鲜国家电视台周一报导称，该国领导人金正日周六乘火车出行时去世。

朝鲜电视台播音员身穿黑衣，眼含热泪，称金正日在去现场指导工作途中，因身心过劳去世，享年69岁。

金正日在2008年曾中风，但重归公众视野时似乎已经康复。

金正日已开始向儿子金正恩移交政权。（完）

编译：黎黎 发稿：朱淑珍

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