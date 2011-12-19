新闻人物：金正恩将成朝鲜新领导人

9月11日朝中社公布的金正日与金正恩(右)平壤视察工作的图片。 REUTERS/KCNA

路透首尔12月19日电---外界认为金正日之子金正恩将成为朝鲜新领导人，尽管他年轻并且缺乏经验。

尽管金正日生前已开始进行权力交接的准备，外界仍对金正恩所知甚少，甚至他的年龄都是个谜。

外界猜测金正恩年纪约在27岁左右，他已经拥有大将军衔，并且任政界要职。有报导称，今年5月金正恩对中国进行了一次重要的外交访问。

"世界将看到的情况是，获得中国支持的年轻人金正恩成为朝鲜下一任领导人，"首尔朝鲜研究大学的杨武仁（Yang Moo-min）表示。

金正恩是金正日三个儿子中最年轻的一个。他曾经留学瑞士，可能会讲英语和德语，相貌酷似其祖父金日成。

专家称，金正恩可能继续重视军事的路线，加强对军队的管理，并不顾国际社会的反对发展核武器项目。

去年，金正恩被金正日授予大将军衔，并任政界要职，正式成为金正日的接班人。为保险起见，金正日还将他的妹妹和妹夫出任要职，从而形成家族铁三角。

看起来朝鲜没有改朝换代的迹象，也没有危机和不稳定的迹象。

"尽管经济处境艰难、食品短缺并遭到很多制裁，金正日政权看似稳定，而权力交接看起来也很平稳，"延世大学的John Delury和Chung-in Moon在4月撰写的文章中称。

他们还表示，中国积极在外交和经济上支持朝鲜的生存、稳定和发展。

中国乐见朝鲜半岛局势维持现状，担忧如果韩国吞并朝鲜，可能会导致美国在毗邻中国的边境驻军。

金正恩已去世的母亲、生于日本的舞蹈演员高英姬是否是金正日合法妻子的问题可能影响金正恩继承权力。

金日成昔日公开宣布金正日为继承人，但是金正日没有效仿，他的三个儿子多年来没在国家媒体上露过面。

曾任金正日家厨师的日本人藤本健二（Kenji Fujimoto）曾在书中写道，最年轻的儿子金正恩最像金正日。

藤本健二还表示，金正恩气质坚韧，是三个儿子中领导力最强的。藤本健二认为金正日最喜欢金正恩。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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