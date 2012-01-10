日本和朝鲜官员在华密会--报导

赞比亚北部地区发生6.1级地震--USGS
路透2月23日 - 美国地质调查局(USGS)宣布，周五早晨赞比亚北部发生6.1级地震。 USGS称，震源深度仅10公里，震中距离坦桑尼亚Kipili市西南的Tanganyika湖约125.5公里。(完) (编译 郑茵 审校 张若琪)
路透首尔1月10日电（记者 Jeremy Laurence）---日本媒体报导称，朝鲜正与日本在中国举行秘密会谈，本次会谈据信是金正日去世後朝鲜和日本的首次接触。
在朝鲜微妙过渡权力之际，韩国和中国进行了一系列外交接触，韩国总统李明博目前正访问中国，并与中国领导人举行会谈，商讨维持朝鲜半岛和平与稳定之策。
日本共同社引述消息人士的话称，日本前绑架问题担当大臣中井洽（Hiroshi Nakai）周一会见朝鲜代表，就朝鲜1970和1980年代绑架日本公民的问题举行会谈。
《每日新闻》报导称，双方据信还商讨了重启政府间谈判的条件。
路透就此联系相关方。中井洽办公室证实了他的中国之行，但一名政府官员不愿对此置评。
媒体报导称，双方的会面按计划会持续到周二，但将视朝鲜的反应而缩短或延长会期。
一位消息人士称，日本政府认为，朝鲜参与会谈，标志着该国新领导层"可能有意通过推进绑架问题的解决，改善与日本的关系"。
自2008年8月以来，日本和朝鲜未举行过政府间会谈。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透2月23日 - 美国地质调查局(USGS)宣布，周五早晨赞比亚北部发生6.1级地震。 USGS称，震源深度仅10公里，震中距离坦桑尼亚Kipili市西南的Tanganyika湖约125.5公里。(完) (编译 郑茵 审校 张若琪)
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