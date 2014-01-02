金正恩新年讲话呼吁改善朝韩关系 称劳动党清除了“渣滓”

特朗普领导的美国新政府誓言将阻止中国占据南海岛屿
路透华盛顿1月23日 - 特朗普领导下的美国新政府周一誓言，美国将阻止中国占据南海国际水域内的岛屿。中国媒体警告，美国政府要想这样做，除非“发动战争”。
路透首尔1月1日（记者 Ju-min Park） -朝鲜领导人金正恩在新年讲话中首次谈及处决张成泽一事，称在清除“宗派渣滓”后，朝鲜劳动党更强大了。
金正恩在讲话中呼吁改善朝韩关系，并警告称若朝鲜半岛再次爆发战争，将引发巨大的核灾难，美国也会受到冲击。
金正恩在讲话中未直接提及张成泽的姓名。张成泽上月被判死刑并处决。
朝鲜国家电视台播放的金正恩新年讲话中称：“我们的党果断清除了渗入党内的宗派渣滓。”讲话看来是提前录制好的，画面中无法判断当时是否在面向观众讲话。
“通过肃清反党反革命分子，我们的团结百倍增强，党和革命阵线更稳固了。”金正恩说。
金正恩在讲话中呼吁改善朝韩关系。他表示：“是时候结束有弊无利的攻击和诋毁了……我们将努力改善南北（朝韩）关系。”他补充道，朝鲜半岛经常笼罩在核战阴云中。
“如果这片土地再爆发战争，将引发巨大的核灾难，美国也无法幸免。”金正恩说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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