金正恩携夫人出席金正日逝世一周年纪念活动

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透首尔12月17日(记者 Somang Yang) - 朝鲜官方电视台画面显示，该国领导人金正恩的妻子似乎已怀有身孕。
为纪念金正日逝世一周年，朝鲜17日在安置其遗体的锦绣山太阳宫举办了开馆仪式，金正恩与妻子李雪主出席参拜仪式。
画面显示，李雪主身穿传统的朝鲜丧服，从身形看似乎已怀孕。但目前还无法证实她是否怀孕，朝鲜官方媒体未宣布相关消息。
与金正恩夫妇一同出席仪式的，还有朝鲜党政军高层，包括金正恩的姑父张成泽(Jang Song-thaek)和姑姑金敬姬(Kim Kyong-hui)等。张成泽被外界视为朝鲜二号人物。
朝鲜上周成功发射搭载卫星的火箭，引发了国际社会谴责，后者认为朝鲜此举旨在尝试发展搭载核弹头的导弹。
朝鲜人民军总政治局局长崔龙海(Choe Ryong-hae)称，此次火箭发射“让伟大的金日成、金正日和朝鲜在全世界面前扬眉吐气”。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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