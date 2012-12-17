金正恩携夫人出席金正日逝世一周年纪念活动

路透首尔12月17日(记者 Somang Yang) - 朝鲜官方电视台画面显示，该国领导人金正恩的妻子似乎已怀有身孕。

为纪念金正日逝世一周年，朝鲜17日在安置其遗体的锦绣山太阳宫举办了开馆仪式，金正恩与妻子李雪主出席参拜仪式。

画面显示，李雪主身穿传统的朝鲜丧服，从身形看似乎已怀孕。但目前还无法证实她是否怀孕，朝鲜官方媒体未宣布相关消息。

与金正恩夫妇一同出席仪式的，还有朝鲜党政军高层，包括金正恩的姑父张成泽(Jang Song-thaek)和姑姑金敬姬(Kim Kyong-hui)等。张成泽被外界视为朝鲜二号人物。

朝鲜上周成功发射搭载卫星的火箭，引发了国际社会谴责，后者认为朝鲜此举旨在尝试发展搭载核弹头的导弹。

朝鲜人民军总政治局局长崔龙海(Choe Ryong-hae)称，此次火箭发射“让伟大的金日成、金正日和朝鲜在全世界面前扬眉吐气”。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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