（更正）朝鲜官媒证实金正恩已结婚

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
（因翻译错误，更正原内文第五段“金正日”为“金正恩”）
路透首尔7月25日电(记者 Ju-min Park)--朝鲜国有媒体周三报导称，朝鲜新任领导人金正恩已经结婚，这也结束了外界对金正恩与近期陪其出席各场合女子关系的猜测。
两周前，金正恩与这名女子一起出现在一场大型演出活动上，关於这名女子身份的猜测开始传出。
韩国世宗研究院(Sejong Institute)资深研究员郑相昌(Cheong Seong-chang)表示：“金正恩的行为似乎给那些希望改变的年轻人，尤其是年轻女性留下了好印象，但会让那些保守的朝鲜人感到不舒服。”
“尽管金正恩依然是一人专政，但相比金正日时代，预计他对文化将采取更为开放的态度。”
朝鲜国有电视台称金正恩的妻子名叫李雪主(Ri Sol-ju)，但没有提到两人的结婚时间。
韩国联合通讯社(Yonhap News Agency)援引消息人士的话报导称，李雪主是一名艺人，并在结婚前接受了大约六个月的礼仪培训。
美国国务院发言人纽兰(Victoria Nuland)对记者表示，美国官员已知晓此事，但称关注焦点应放在朝鲜长期受苦的人民身上。
她说：“我们首先要关心的是朝鲜人民，我们希望他们的境况能有所改善，也希望朝鲜民主主义人民共和国新领导层能就开放朝鲜、为人民提供更多东西作出正确选择。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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