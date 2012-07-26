（更正）朝鲜官媒证实金正恩已结婚

2012年7月26日，朝中社提供给路透的照片显示，朝鲜新任领导人金正恩25日携妻子李雪主一起在平壤出席活动。 REUTERS/KCNA

（因翻译错误，更正原内文第五段“金正日”为“金正恩”）

路透首尔7月25日电(记者 Ju-min Park)--朝鲜国有媒体周三报导称，朝鲜新任领导人金正恩已经结婚，这也结束了外界对金正恩与近期陪其出席各场合女子关系的猜测。

两周前，金正恩与这名女子一起出现在一场大型演出活动上，关於这名女子身份的猜测开始传出。

韩国世宗研究院(Sejong Institute)资深研究员郑相昌(Cheong Seong-chang)表示：“金正恩的行为似乎给那些希望改变的年轻人，尤其是年轻女性留下了好印象，但会让那些保守的朝鲜人感到不舒服。”

“尽管金正恩依然是一人专政，但相比金正日时代，预计他对文化将采取更为开放的态度。”

朝鲜国有电视台称金正恩的妻子名叫李雪主(Ri Sol-ju)，但没有提到两人的结婚时间。

韩国联合通讯社(Yonhap News Agency)援引消息人士的话报导称，李雪主是一名艺人，并在结婚前接受了大约六个月的礼仪培训。

美国国务院发言人纽兰(Victoria Nuland)对记者表示，美国官员已知晓此事，但称关注焦点应放在朝鲜长期受苦的人民身上。

她说：“我们首先要关心的是朝鲜人民，我们希望他们的境况能有所改善，也希望朝鲜民主主义人民共和国新领导层能就开放朝鲜、为人民提供更多东西作出正确选择。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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