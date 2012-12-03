朝鲜宣布拟再发射卫星 遭美韩谴责

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透首尔12月2日电（记者 David Chance）---朝鲜宣布将进行2012年的第二次卫星发射，韩国和美国对此迅速作出回应，谴责朝鲜此举为挑衅行为。
朝鲜官方通讯社周六宣布了该国发射另一枚太空卫星的决定。此前一天，朝鲜领导人金正恩在平壤会见了中国一个高级官方代表团。
作为唯一在政治上支持朝鲜的国家，中国一直呼吁朝鲜半岛维持和平。朝鲜和韩国自1950-53年冲突结束後实际上仍处於战争状态，两国一直没有签署和平条约。
中国外交部表示，中方对朝方宣布发射卫星表示关切，希望各方冷静对待。
外交部发言人秦刚在声明中称：“朝鲜有和平利用外空权利，但这一权利受到安理会有关决议等的限制。希望有关方多做有利於半岛和平稳定的事情，希望各方冷静对待，避免局势轮番升级。”
美国国务院发言人纽兰对朝鲜的计划作出谴责，称此举对亚太地区构成挑衅的威胁，将违反联合国针对朝鲜以往试射导弹的相关决议。
“朝鲜发射‘卫星’是极为挑衅的行为，将危及该地区的和平与安全，”她在一份书面声明中说道。
韩国外交部称，朝鲜此举是“严重的挑衅行为”。日本共同社报导称，日本首相野田佳彦已要求政府各部对此保持警惕。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。