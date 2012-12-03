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时事要闻 | 2012年 12月 3日 星期一 16:49 BJT

俄罗斯敦促朝鲜放弃火箭发射计划

路透莫斯科12月3日电---俄罗斯周一敦促朝鲜放弃今年第二次的火箭发射计划，称此举将违反联合国安理会的禁令。

俄罗斯外交部在一份声明中称：“我们急切呼吁朝鲜政府重新考虑发射火箭的决定。”

朝鲜官方通讯社周六宣布计划再次发射一枚火箭，并宣称其发射路径与今年4月发射的火箭类似。

俄罗斯表示，国际社会已警告朝鲜不要置联合国安理会决议于不顾。安理会决议“明确禁止朝鲜发射采用弹道技术的火箭。”

朝鲜称，发射的火箭主要用於将卫星放入轨道。俄罗斯在声明中称，如果联合国制裁令获取消，朝鲜只能获准进行和平目的的太空活动。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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