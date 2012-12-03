俄罗斯敦促朝鲜放弃火箭发射计划

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透莫斯科12月3日电---俄罗斯周一敦促朝鲜放弃今年第二次的火箭发射计划，称此举将违反联合国安理会的禁令。
俄罗斯外交部在一份声明中称：“我们急切呼吁朝鲜政府重新考虑发射火箭的决定。”
朝鲜官方通讯社周六宣布计划再次发射一枚火箭，并宣称其发射路径与今年4月发射的火箭类似。
俄罗斯表示，国际社会已警告朝鲜不要置联合国安理会决议于不顾。安理会决议“明确禁止朝鲜发射采用弹道技术的火箭。”
朝鲜称，发射的火箭主要用於将卫星放入轨道。俄罗斯在声明中称，如果联合国制裁令获取消，朝鲜只能获准进行和平目的的太空活动。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。