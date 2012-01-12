朝鲜将金正日诞辰日命名为"光明星节"

路透首尔1月12日电---朝鲜政府宣布，将"伟大领导者"金正日同志的诞辰日2月16日定为"光明星节"，而金正日先军政策下开发的远程导弹也是以"光明星"命名。

金正日执政的17年里，大力发展朝鲜的军力，专注于核武器研发和生产远程弹道导弹。

朝鲜官方媒体引述朝鲜劳动党中央委员会政治局12日发布的特别公报称，金正日的遗体将与金日成一起保存在锦绣山纪念宫。

公报指出："伟大领导者金正日同志的遗体将完好保存在主体思想的最高圣地--锦绣山纪念宫。"

公报称，金正日同志是党"永远的领导者"。金日成被称作朝鲜"永远的主席"。

朝鲜各地将郑重建立伟大领导者金正日同志的太阳像和永生塔，强化对金正日的个人崇拜，帮助金正恩继承政权。

朝鲜很多地方将树立金正日的太阳像和永生塔，朝鲜境内的城镇和乡村现在已有很多金日成的巨大雕像和永生塔，据信永生塔数量超过3,000个。朝鲜之前已将金日成诞辰日4月15日定为全国最隆重的节日，举行音乐演出、全国性的鲜花节并讨论其功绩。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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