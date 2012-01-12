朝鲜将金正日诞辰日命名为"光明星节"

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月（更新版）
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透首尔1月12日电---朝鲜政府宣布，将"伟大领导者"金正日同志的诞辰日2月16日定为"光明星节"，而金正日先军政策下开发的远程导弹也是以"光明星"命名。
金正日执政的17年里，大力发展朝鲜的军力，专注于核武器研发和生产远程弹道导弹。
朝鲜官方媒体引述朝鲜劳动党中央委员会政治局12日发布的特别公报称，金正日的遗体将与金日成一起保存在锦绣山纪念宫。
公报指出："伟大领导者金正日同志的遗体将完好保存在主体思想的最高圣地--锦绣山纪念宫。"
公报称，金正日同志是党"永远的领导者"。金日成被称作朝鲜"永远的主席"。
朝鲜各地将郑重建立伟大领导者金正日同志的太阳像和永生塔，强化对金正日的个人崇拜，帮助金正恩继承政权。
朝鲜很多地方将树立金正日的太阳像和永生塔，朝鲜境内的城镇和乡村现在已有很多金日成的巨大雕像和永生塔，据信永生塔数量超过3,000个。朝鲜之前已将金日成诞辰日4月15日定为全国最隆重的节日，举行音乐演出、全国性的鲜花节并讨论其功绩。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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