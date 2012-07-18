朝鲜领导人金正恩被授予元帅称号

路透首尔7月18日电（记者 Jack Kim）---朝鲜领导人金正恩被授予朝鲜民主主义人民共和国元帅称号，金正恩的权力借此得以巩固。

周二作出了上述决定，朝鲜国有媒体周三进行了报导。此前，朝鲜人民军总参谋长李英浩被解职。

金正恩目前拥有的头衔还包括朝鲜劳动党第一书记和朝鲜国防委员会第一委员长。

“对金氏家族的个人崇拜已经转向了金正恩。”国际危机组织的Daniel Pinkston周二在首尔对记者表示。Pinkston本月稍早访问了朝鲜。

李英浩被解职後，玄永哲被授予朝鲜人民军次帅军衔。

专家表示，这些举动与金正恩卫队的改变关系更大，而非政策变换。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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