朝鲜警告驻韩美军勿举行军演 否则将遭“毁灭”后果

路透首尔2月23日 - 朝鲜中央通讯社报道称，朝鲜周日警告驻韩国美军指挥官瑟曼（James Thurman），如果他们推进计划中的美韩军事演习，将会“遭到悲惨的毁灭”。

朝中社称，朝鲜板门店停战村军事代表团首席代表朴林寿（Pak Rim-su）通过电话向瑟曼传达了这一信息。

朝鲜本月不顾联合国安理会决议而进行第三次核试验，导致朝鲜半岛局势进一步紧张。

朝鲜板门店军事代表团直接向美军指挥官传达这样的信息相当罕见。

美韩联合司令部将于3月11-25日举行代号为“关键决断”的年度军演，美韩军方参与人员分别为3,500人和1万人。

此外，该司令部还计划举行代号为“鹞鹰”的陆海空联合军演，美韩军方参与人员预计分别约为1万人和20万人，这次军演将于3月1日开始，历时两个月。

“如果贵方在此危险时刻通过鲁莽的联合军演引发侵略战争……此后贵方的命运将随时危如悬线，”报道援引朴林寿的话称。

“贵方最好牢记，引发战争的一方注定要遭到悲惨的毁灭。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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