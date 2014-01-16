朝鲜警告美韩停止“挑衅”军演 中国呼吁各方克制（更新版）

路透首尔1月16日 -朝鲜要求韩国和美国停止将于2月和3月举行的年度军事演习，并发表声明称这些军演是对朝鲜的直接挑衅。这暗示去年一度剑拔弩张的朝鲜半岛局势可能将重演。

朝鲜去年一度称将对美国、日本和韩国的任何敌意行动予以报复，导致各方在朝鲜半岛增加军力，同时还引发了持续数月的激烈口水战。

对于美韩分别定于2月和3月举行的“关键决断”（KeyResolve）和“乙支自由卫士”（Ulchi-Freedom-Guardian）等年度军演，朝鲜经常发起指控，称这些军演是入侵朝鲜的前奏。

“我们严正警告美国和韩国当局停止危险的军演，这些军演可能会将朝鲜半岛局势和南北朝鲜关系推向灾难，”朝鲜中央通讯社援引朝鲜祖国和平统一委员会的声明称。

一年前，朝鲜类似的好战言论令韩国、美国和日本一度相当紧张，导致美国派隐形轰炸机飞抵韩国，以加强在韩国的军力。

韩国称演习将按计划进行；朝鲜军队没有异常动向。

“如果朝鲜真的对我们为准备应对紧急情况而举行的正常军事演习采取军事行动，我们的军队将无情、坚决地惩罚他们。”韩国国防部发言人Kim Min-seok说道。

中国呼吁朝韩双方克制。中国外交部发言人洪磊在例行记者会上表示：“维护朝鲜半岛和平稳定是各方共同责任，符合各方共同利益。”

“当前朝鲜半岛局势总体还比较脆弱。我们希望有关各方保持克制，不采取相互刺激的举措。”（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。