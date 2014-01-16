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亚洲 | 2014年 1月 16日 星期四 11:45 BJT

朝鲜警告美韩停止举行“挑衅”军演

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔1月16日 - 朝鲜要求韩国和美国停止将于2月和3月举行的年度军事演习，并发表声明称这些军演是对朝鲜的直接挑衅。这暗示去年一度剑拔弩张的朝鲜半岛局势可能将重演。

朝鲜去年一度称将对美国、日本和韩国的任何敌意行动予以报复，导致各方在朝鲜半岛增加军力，同时还引发了持续数月的激烈口水战。

对于美韩分别定于2月和3月举行的“关键决断”（Key Resolve）和“乙支自由卫士”（Ulchi-Freedom-Guardian）等年度军演，朝鲜经常发起指控，称这些军演是入侵朝鲜的前奏。

“我们严正警告美国和韩国当局停止危险的军演，这些军演可能会将朝鲜半岛局势和南北朝鲜关系推向灾难，”朝鲜中央通讯社援引朝鲜祖国和平统一委员会的声明称。

一年前，朝鲜类似的好战言论令韩国、美国和日本一度相当紧张，导致美国派隐形轰炸机飞抵韩国，以加强在韩国的军力。(完)

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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