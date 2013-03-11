朝鲜打不到美国本土但日韩在射程内

英国首相暗示英退实施阶段英欧公民仍可自由移动--BBC
路透伦敦4月5日 - 英国广播公司(BBC)周三报导称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)已暗示，英国退欧的实施阶段，公民仍可在英国与欧盟之间自由移动不受限制。
路透首尔3月8日（记者 Jack Kim） - 虽然朝鲜威胁对美国实施先发制人的核打击应只是虚张声势，但朝鲜确实有相当的军事力量，韩国和日本都在朝鲜的导弹射程内。
纯粹看数量，朝鲜的军力堪称强大，无论人数还是装备，数量都远胜韩国。朝鲜拥有120万军队，而韩国只有64万，此外驻韩国的美军有2.6万人。
但朝鲜的实际军力与前述数字并不匹配。专家称，朝鲜因资源短缺，几乎放弃发展常规军事力量，而是专注于核武器和弹道导弹技术。
“常规军力的支出很大，朝鲜难以承受。那很快会变成拼钱的战役，朝鲜赢不了。”防务专家Shin In-kyun说。
韩国去年12月发布的国防政策声明称，朝鲜前线的大炮可能突然对首尔发动大规模炮击，首尔距离朝韩非军事区不过50公里。
朝鲜大约拥有12,000门大炮，许多部署在边境附近。朝鲜的中程导弹也处于战役部署状态，一些导弹射程超过3,000公里，因此韩国、日本和美国关岛都在射程范围内。
“朝鲜有能力打击韩国和日本境内任何地方。”Shin表示。
但一名军事专家指出，朝鲜可能不会贸然发动攻击，因韩国已宣称若遭攻击将有力反击。（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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