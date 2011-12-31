朝鲜正式任命金正恩为人民军最高司令官

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透首尔12月31日电---朝鲜周六宣布，已正式任命已故领导人金正日的最小儿子金正恩为朝鲜人民军最高司令官。
朝鲜中央通讯社（KCNA）报导称，劳动党中央委员会周五政治局会议时宣布了这一任命。
KCNA称，政治局常委"亲切地称朝鲜劳动党中央军事委员会副主席金正恩为尊敬的同志"，根据金正日10月8日立下的遗嘱，金正恩将担任"朝鲜人民军的最高统帅"。
金正日本月去世後，朝鲜官方媒体一直将金正恩称为"最高统帅"。但政治局宣布任命，则意味着正式批准金正恩统帅朝鲜军队。
金正恩在去年不仅被授予大将军衔，还担任了劳动党中央军事委员会任副主席职务。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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