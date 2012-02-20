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时事要闻 | 2012年 2月 20日 星期一 08:58 BJT

韩媒称韩美本周军演 朝鲜严词警告

路透首尔2月19日电---朝鲜周日警告韩国称，韩国在本周军事演习中若侵犯朝鲜海域，朝鲜将炮击海上边界附近岛屿。

朝鲜中央通讯社（KCNA）亦引述朝鲜军方说法，敦促海上边界附近五个岛屿的居民在军事演习周一开始前撤离。

朝鲜曾多次威胁称将对韩国军事演习进行军事报复，但这种在军演前呼吁居民撤离的做法仍属罕见。

朝鲜军方称，如果韩国“越过边界，不计後果地侵犯朝鲜海域……朝鲜军队将立即予以无情的报复性打击。”

韩国媒体上周报导称，周一起韩美将在黄海进行为期五天的联合反潜演习。但此事尚未得到官方证实。

朝鲜警告称，韩国“不应忘记”2010年11月朝鲜炮轰延坪岛事件，当时导致四人死亡，其中两位平民。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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