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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 31日 星期六 08:47 BJT

朝鲜正式任命金正恩为人民军最高司令官

朝鲜周六宣布，已正式任命已故领导人金正日的最小儿子金正恩为朝鲜人民军最高司令官。朝中社报道，据金正日10月8日立下的遗嘱，金正恩将担任"朝鲜人民军最高统帅"，劳动党中央委员会周五政治局会议宣布这一任命。政治局宣布任命意味着正式批准金正恩统帅朝鲜军队。路透

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