金正恩视察军队 提醒勿忘“圣战”

特朗普政府拟扩大被列为驱逐目标的移民群体--文件
路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。
路透首尔8月18日电---朝鲜中央通讯社报道称，朝鲜领导人金正恩视察前线部队，提醒军队勿忘对抗韩国挑衅的“圣战”职责。
韩国与美国联合军演将於8月20-31日举行。
朝中社报道称，金正恩此次视察的部队，是两年前炮击韩国延坪岛的炮兵部队。
“他（金正恩）命令军队……不要错过立即向敌人发起致命反击的良机，哪怕是只有一枚炮弹落在朝鲜的水域或领土。”
据报道，金正恩还表示，朝鲜人民军应将战争延伸到实现祖国统一的圣战，而不是局限於西南战线局部战争。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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