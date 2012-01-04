韩国智库称朝鲜军力日渐强盛

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透首尔1月4日电（记者 Jeremy Laurence）---首尔一家独立智库周三称，尽管朝鲜经济濒临崩溃边缘，军力却日渐强盛。该智库呼吁更有效地遏制来自朝鲜的威胁。
朝鲜前领导人金正日去世刚两周左右，朝鲜已明确表示，其首要任务是维持军队高於一切的"先军"政策。
位於首尔的韩国经济研究所（Korea Economic Research Institute）发布报告称，2011年朝鲜军队超过102万人，拥有的坦克、战舰和防空炮数量创下历史纪录。
该研究所称："令人沮丧的是，从2011年最新数据看，要说朝鲜军力强於韩国，也不是一点道理没有。"
"要防止朝鲜先发制人地攻击，唯一办法就是明确表态韩国军队将视此类攻击为全面战争的前奏，不论侵略是何性质，哪怕只是小规模区域性游击战，韩国都将坚决回击。"
该研究院表示，尽管朝鲜当前战斗机数量少於1986年，但自1990年代以来，其空军力量因顶级米格-29（MiG-29）战机而得到提升。该研究院并称，朝鲜潜艇数量也明显增加。
不过分析人士指出，朝鲜多数陆地作战设备陈旧，且燃料供应水平低下，意味着其无法维持长期军事行动。
韩国武装力量近70万人，即使加上2.8万驻韩美军，数量上也远不及朝鲜。
分析人士指出，朝鲜新领导人金正恩可能采取军事袭击、核试验或者导弹试验等行动，打造与其父亲和祖父相似的铁腕领导人形象。（完）
编译：张家伟 发稿：朱淑珍
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