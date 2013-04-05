朝鲜已将两枚导弹放在发射架上--报道

路透首尔4月5日(记者 Ronald Popeski/Choonsik Yoo) - 韩国媒体周五报道称，朝鲜已将两枚中程导弹放置在移动发射架上，并将它们藏在东海岸。此举或将威胁到日本或美国太平洋基地。

路透无法证实该报道，但任何类似举动都可能说明，朝鲜准备向外界展示其发动袭击的能力。

朝鲜在过去长达一个月的口水战中表示，朝鲜半岛任何时候都可能爆发核冲突。这也促使美国在该区域部署军事防御。

与朝鲜的紧张关系令韩国金融市场动荡不已，韩国高级财政官员警告称，朝韩局势或对市场构成长期影响。

韩联社援引熟悉情况的一韩国军事高官的说法报道称：“本周初，朝鲜用火车转移了两枚“舞水端”(Musudan)导弹，并将其放置在移动发射架上。”

有媒体周四报道称，朝鲜已将两枚导弹转移至东海岸，但尚不清楚部署的是哪两种导弹。该报道尚无法证实。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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