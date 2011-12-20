朝鲜周一在东海岸试射短程导弹--媒体

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透首尔12月19日电---韩国媒体报 道称，朝鲜周一在东海岸试射了一枚短程导弹，当天朝鲜宣布了金正日去世的消息。
韩联社援引一名韩国官员的话称，他不认为此次试射与宣布金正日去世有关。
"韩国军方一直在跟进相关消息，我们认为，这与金正日去世无关。"
朝鲜或在周一上午试射了该导弹，之後朝鲜媒体才宣布金正日周六死於心脏病。
韩国国防部和参谋长联席会议办公室拒绝确认上述报道。
朝鲜常在附近海域试射短程导弹，作为常规训练的一部分，或赶在敏感政治事件发展之际。上次试射报道是在6月。（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。