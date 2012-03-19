导弹试射计划招致国际社会强烈批评 朝鲜仍坚持进行

路透首尔3月18日电（记者 Sung-won Shim）---针对外界对其远程导弹试射计划的指责，朝鲜周日予以反驳。该计划或令中国不满，也使看似开始转暖的美朝关系再次冰冻。

朝中社称：“和平开发与利用太空，是普遍承认的一个主权国家应有的合法权益。”

朝鲜称，其发射活动为卫星发射，以纪念金日成诞辰100周年。

政治分析人士称，朝鲜导弹试射旨在增强该国新任领导人金正恩的统治权威。金正恩於去年12月其父金正日去世後接管朝鲜政权，而朝鲜导弹试射将违反联合国决议。

美国警告称，朝鲜2月同意停止核试验、铀浓缩以及远程导弹试射，并同意国际核查人员进入该国检查，而新计划则与此相悖，且是“极度挑衅”。

联合国秘书长潘基文表示，朝鲜应遵从联合国安理会关於禁止其使用弹道导弹技术进行任何发射的决议。

俄罗斯、韩国、日本、英国、法国及其他国家也表达了关切。俄罗斯外交部呼吁“各方应保持最大克制”，暗示朝鲜邻国的激进反应将是不明智的。

中国政府也对朝鲜罕见公开施压，称其卫星发射计划令人忧虑。

朝鲜已邀请外国观察员和记者参加其卫星发射。朝鲜新一次火箭发射预期将在4月12-16日间进行。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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