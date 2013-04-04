朝鲜似将一枚中程导弹运至东海岸--报道

路透首尔4月4日 - 韩联社周四援引多名政府消息人士的说法报道称，朝鲜已将一枚看似是中程导弹的物体运至该国东部海岸。

报道援引韩国一名政府消息人士的话称，目前尚不清楚导弹是否装有弹头，也不清楚朝鲜是否计划发射该导弹，还是仅仅用来展示武力。

该消息人士称：“韩国和美国情报机构已获得的信息显示，朝鲜已将一枚看似是中程导弹的物体运至东海岸。”

该导弹据信射程为3,000多公里左右，这意味着韩国和日本均在其射程范围内，美国在太平洋上的领土关岛可能也在这一范围内。根据多数独立专家的意见，朝鲜据信未测试过这些中程导弹。

韩国国防部拒绝对此置评。

该导弹是通过火车被运至东海岸的。朝鲜在东北海岸拥有一个导弹发射基地。此前朝鲜曾在这里试射过远程导弹，但未成功。

韩联社的报道未提及该导弹是否被转移至该导弹发射基地。

日本《朝日新闻》(Asahi Shimbun)周四发表了一篇类似报道，称朝鲜将一枚看似是远程导弹的物体运至东海岸。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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