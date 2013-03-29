东北亚情势：朝鲜中远程导弹基地活动增加--韩国联合通讯社援引消息人士

全球金融：债市大鳄葛罗斯警告称，股市和垃圾债等资产对增长押注过度
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。
路透首尔3月29日 - 韩国联合通讯社周五表示，韩国军方监测到，朝鲜(北韩)中长程导弹基地的车辆和军队的活动增加。仅仅几个小时前，朝鲜领导人金正恩命令该国的火箭部队作好攻击美军基地的准备 。
韩国联合通讯社援引军方消息人士报导，“刚刚侦查到朝鲜中远程导弹基地的车辆和士兵的活动大幅增加。”
“自2月26日以来，朝鲜导弹部队实际上就处于战备状态，所以存在开火的可能性。”
无法核实该报导的准确性。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 张涛)
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。