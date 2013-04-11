美韩高度戒备，朝鲜准备庆祝金日成诞辰

企业结盟：西门子与庞巴迪就合并轨道业务进行商谈--消息人士
路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔4月10日 - 韩国和美国周四仍处于高度戒备状态，以防止朝鲜发射导弹，而朝鲜则将注意力转向了庆祝金日成诞辰纪念日，似乎减少了战争言论。
朝鲜威胁称，对于任何针对朝鲜的敌对行动，朝鲜的反应都将是攻击美军基地和韩国。不过朝鲜近期开始迎接一系列出席金日成诞辰纪念日活动的到访者。
美国和韩国的防御评估显示，朝鲜在东海岸部署了多达五枚中程导弹，可能准备进行试射，以彰显能够打击美军关岛基地的能力。
韩国政府官员表示，没有迹象显示周四朝鲜采取了意味着发射更为临近的其他行动。
朝鲜发布了一份声明，看起来似乎有些后悔令工人本周不要去上班，导致开城工业园区停止运行。声明称，该园区是“金正日将军对人民和兄弟们无限的爱的顶峰”。
声明由朝鲜中央通讯社发布，谴责韩国总统朴槿惠导致该园区陷入“关闭的边缘”。
朝中社报道了即将参加金日成诞辰纪念日的到访者，包括中国商人和冷战时期“主体思想”的狂热者。
朝中社称，到访者包括拉丁美洲主体思想研究所（Latin American Institute of the Juche Idea）主席Ramon Jimenez Lopez和丹东瀚通国际货运代理有限公司负责人解文强等。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
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