朝鲜三天连射六枚导弹（更新版）

美国总统特朗普立场改变 称北约不再过时
路透华盛顿4月12日 - 美国总统特朗普周三称，北大西洋公约组织(NATO，北约)不再像他在竞选时宣称的那样已经过时了，不过称北约成员国还需为欧洲安全保护伞支付合理费用。
路透首尔5月20日（记者 Chookyung Kim） - 朝鲜周一发射两枚短程导弹，这已经是三天内进行的第六次发射。朝鲜还谴责韩国对其行为的指责，称导弹发射是合法的军事演习。
韩国联合通讯社援引韩国国防部报道称，朝鲜今日上午和下午各发射了一枚导弹，两枚导弹均由朝鲜东部沿海发射。
朝鲜中央通讯社周一引述朝鲜祖国和平统一委员会（Committee for the Peaceful Reunification of Korea）报道称：“我们进行密集的军事演习，以加强防御能力。”
“我们的军队进行这些演习的目的是应对美国和韩国更多的战争措施，这是任何主权国家都拥有的合法权利。”
韩国周一谴责朝鲜发射导弹加剧地区紧张情势，中国则呼吁保持克制。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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