朝鲜三天连射六枚导弹（更新版）

路透首尔5月20日(记者 Chookyung Kim) - 朝鲜周一发射两枚短程导弹,这已经是三天内进行的第六次发射。朝鲜还谴责韩国对其行为的指责,称导弹发射是合法的军事演习。

韩国联合通讯社援引韩国国防部报道称,朝鲜今日上午和下午各发射了一枚导弹,两枚导弹均由朝鲜东部沿海发射。

朝鲜中央通讯社周一引述朝鲜祖国和平统一委员会(Committee for the Peaceful Reunification of Korea)报道称:“我们进行密集的军事演习,以加强防御能力。”

“我们的军队进行这些演习的目的是应对美国和韩国更多的战争措施,这是任何主权国家都拥有的合法权利。”

韩国周一谴责朝鲜发射导弹加剧地区紧张情势,中国则呼吁保持克制。(完)

编译:李富强 发稿:王凤昌

