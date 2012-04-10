朝鲜称火箭发射准备就绪--共同社

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透东京4月10日电---日本共同社周二报导称，朝鲜称发射火箭搭载卫星事宜已准备就绪，并重申是出於和平目的。
美国及其盟国则认为，朝鲜可能利用发射远程火箭之机，试验弹道导弹技术。
日本首相野田佳彦接受日本媒体访问时称，日本将与他国磋商如何应对朝鲜火箭发射。
他指出，朝鲜发射火箭有违联合国安理会决议，日本要求朝鲜约束行为。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透首尔2月16日 - 韩国联合通讯社周四报导，韩国宪法法院计划在2月24日完成有关总统朴槿惠弹劾案的聆讯。 据韩联社，宪法法院未给出结案后作出判决的日期，但表示将尽快作出决定，以便将韩国领导层的真空最小化。 朴槿惠去年12月遭议会弹劾并被停职，等待法院判决。若宪法法院支持弹劾判决，韩国将在两个月之后举行总统大选。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
路透吉隆坡12月16日 - 马来西亚副总理Ahmad Zahid Hamidi周四称，马来西亚可能通过朝鲜使馆将朝鲜领导人金正恩兄长金正男的遗体交给其亲属。