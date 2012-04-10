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时事要闻 | 2012年 4月 10日 星期二 15:49 BJT

朝鲜称火箭发射准备就绪--共同社

路透东京4月10日电---日本共同社周二报导称，朝鲜称发射火箭搭载卫星事宜已准备就绪，并重申是出於和平目的。

美国及其盟国则认为，朝鲜可能利用发射远程火箭之机，试验弹道导弹技术。

日本首相野田佳彦接受日本媒体访问时称，日本将与他国磋商如何应对朝鲜火箭发射。

他指出，朝鲜发射火箭有违联合国安理会决议，日本要求朝鲜约束行为。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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