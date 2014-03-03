韩国防部称朝鲜发射两枚短程导弹（更新版）

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
（新增更多细节）
路透首尔3月3日 - 韩国国防部称，朝鲜周一向朝鲜半岛东部海域发射了两枚短程导弹。朝鲜上周也曾发射过类似导弹。
韩国联合通讯社报道称，朝鲜这次发射的导弹射程大约为500公里，并指出据信这次发射的是飞毛腿-C型导弹。
韩国国防部曾称，飞毛腿导弹通常由移动发射台发射，而移动发射台只需做很少的准备便能激活。
朝鲜发射短程导弹并不罕见，属于该国常规军事演习的一部分。
朝鲜这次发射导弹距美韩开始年度联合军事演习仅隔数日。该国通常指责美韩联合军演是为战争做准备。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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