美国淡化朝鲜导弹发射影响 称朝鲜半岛局势不是很紧张

路透华盛顿5月20日 - 美国国防部周一淡化朝鲜过去三天发射六枚短程导弹的影响，称朝鲜半岛局势相对而言并不是很紧张。

朝鲜称其短程导弹发射为合法的军事演习。朝鲜频繁进行短程导弹发射活动，近期的发射招致韩国的指责。联合国秘书长潘基文周日称，朝鲜发射短程导弹为挑衅行为。

美国国防部发言人利特尔（George Little）承认，美国对朝鲜发射导弹会被以这种方式解读表示关切，但却称“我还不准备以这种方式称之”。

朝鲜去年12月发射远程火箭，批评人士称该国此举旨在测试供洲际弹道导弹使用的技术。

今年2月，朝鲜进行第三次核试验；4月美韩进行联合军演期间，朝鲜则不断发出威胁言辞。

利特尔指出，此后朝鲜半岛局势缓和。

“几个月前，我们看到（朝鲜）地下核试验、远程导弹试射以及激烈言辞，”利特尔说。“因此，我认为我们可以肯定地说，（朝鲜半岛）紧张局势相比而言仍处于相对小规模的时期。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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