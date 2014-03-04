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时事要闻 | 2014年 3月 4日 星期二 10:02 BJT

美国就朝鲜发射导弹敦促朝方克制

路透华盛顿3月3日 - 美国国务院周一敦促朝鲜克制，避免挑衅行为。此前有报道称，朝鲜周一发射了两枚短程导弹。

“我们敦促朝鲜克制，不要采取加剧紧张局势的挑衅行为，”美国国务院发言人JenPsaki对记者说。“我们敦促朝鲜克制，采取措施改善与邻国的关系。”

韩国国防部称，朝鲜周一向朝鲜半岛东部海域发射两枚短程导弹。朝鲜上周发射过类似导弹。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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