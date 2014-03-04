美国就朝鲜发射导弹敦促朝方克制

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透华盛顿3月3日 - 美国国务院周一敦促朝鲜克制，避免挑衅行为。此前有报道称，朝鲜周一发射了两枚短程导弹。
“我们敦促朝鲜克制，不要采取加剧紧张局势的挑衅行为，”美国国务院发言人JenPsaki对记者说。“我们敦促朝鲜克制，采取措施改善与邻国的关系。”
韩国国防部称，朝鲜周一向朝鲜半岛东部海域发射两枚短程导弹。朝鲜上周发射过类似导弹。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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