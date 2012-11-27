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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 27日 星期二 14:57 BJT

卫星图像显示朝鲜西海卫星发射场活动增加

据卫星运营商DigitalGlobe表示，卫星图像显示朝鲜西海卫星发射场的活动明显增加，未来三周内朝鲜或进行远程弹道导弹试验。日本《朝日新闻》数天前报导，美国情报分析师发现一些迹象，它们被认为是朝鲜准备最早本月进行远程导弹试射的准备工作。路透

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