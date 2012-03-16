背景资料：朝鲜的导弹和卫星项目

2010年12月24日资料图片显示，在首尔展出的朝鲜“飞毛腿-B”型导弹模型（中间）和韩国“霍克”地空导弹模型。 REUTERS/Jo Yong-Hak

路透首尔3月16日电---朝鲜周五表示，该国下月将发射一枚由弹道火箭运载的卫星，纪念金日成诞辰100周年。而朝鲜此前试射远程导弹时，也推出过类似说法。

朝鲜将在4月12日至16日择机发射这枚卫星。以下是朝鲜导弹和远程火箭项目的一些背景资料。

发射卫星还是试射导弹？

发射卫星和试射导弹所用运载火箭相同，唯一不同的是，搭载的是类似弹头的武器还是卫星。外界已知朝鲜有“大浦洞”（Taepodong）导弹。

运载火箭的第一节推进器预计会落入黄海，第二节推进器可能落入太平洋。

导弹试射将通过火箭发射导弹，在一次完整的试射中，射出物体将以抛物线形式返回地面打击目标。

通过火箭发射卫星时，要有精确速度和轨道，这样才能将卫星发射到运行轨道上。导弹试射对精确度要求相对较低。

专家称，朝鲜似乎没有尖端的基础设施用於卫星研发、试验和监测，因此没有理由让人相信这不是导弹试射。

导弹介绍

试射预计会使用一枚“大浦洞-2”导弹或2009年试射的远程导弹的改进版，这一导弹射程为6,700公里，意味着可以抵达阿拉斯加。

若打击短程目标，该导弹或许已有650-1,000公斤的荷载能力。一份研究显示，若减轻荷载量，该导弹射程能达10,000公里，理论上美国西海岸也在射程范围。

“大浦洞-2”从未成功试射过。朝鲜曾两次试射该导弹，2006年那次在发射後约40秒爆炸，2009年试射时在飞过日本後失败。

朝鲜首次试射“大浦洞”导弹是在1998年，当时该国宣称是发射卫星。专家称那次试射没有成功。

目的

朝鲜表示，发射新卫星是根据政府政策，发展空间项目以及和平利用。

武器扩散和军事专家称，朝鲜研发的“大浦洞”导弹，最终用途是搭载核武器对抗美国。

许多武器扩散专家认为，朝鲜不具备将核武器小型化以便装入弹头的技术。但该国可能具备使用生物或脏炸弹的能力，通过传统爆炸物扩散打击范围。

导弹和相应技术，是朝鲜的一个收入来源。

军械库

朝鲜已经拥有1,000余枚各种射程的导弹，同时还向海外出售导弹和技术，伊朗是其主要买家之一。

该国还拥有800多枚弹道导弹，其中包括600枚射程超500公里的飞毛腿（Scud）导弹，以及朝鲜1998年开始部署的200枚“劳动”（Rodong）导弹，该导弹的射程估计为1,400公里。

据信，朝鲜已部署射程达3,000公里的中程弹道导弹，打击范围覆盖美国的关岛军事基地。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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