朝鲜或在准备试射远程导弹--报导

路透东京11月23日电---日本《朝日新闻》援引看过美国情报分析的官员的话称，朝鲜可能在准备进行远程弹道导弹试射。

眼下距韩国12月19日总统选举仅有数周，届时如何处理朝鲜问题将是大选中的一个主要议题。多年来，朝鲜一直试图通过发动宣传攻势或武装攻击，对韩国国内大事产生影响。

朝鲜和韩国1950-1953年冲突以休战协定结束，双方并未签署和平条约，眼下实际上仍处於战争状态，而地区大国多年来则一直试图阻止朝鲜的核项目。

《朝日新闻》援引未具名政府官员的话称：“美国已发现了一些动作，它们被视为朝鲜发射远程导弹的准备工作，导弹发射最早可能就在本月。”

美国历来都与日本和韩国这两个亚洲盟友分享此类情报。

韩国参谋长联席会议办公室的一名官员拒绝证实在朝鲜导弹发射基地东仓里（Tongchang-ri）发现了什麽动向，但表示正在监视相关情况。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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