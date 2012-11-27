卫星图像显示朝鲜西海卫星发射场活动增加

路透华盛顿11月26日电---据卫星运营商DigitalGlobe(DGI.N)，卫星图像显示朝鲜西海卫星发射场的活动明显增加，未来三周内朝鲜或进行远程弹道导弹试验。

日本《朝日新闻》数天前报导，美国情报分析师发现一些迹象，它们被认为是朝鲜准备最早本月进行远程导弹试射的准备工作。

DigitalGlobe周一称，其卫星图像显示朝鲜西海卫星发射场的人员、卡车和其他装备数量增加，和4月13日朝鲜试射火箭前的活动水平相近。

“根据观察到的一个新帐篷、卡车、人员和燃料/氧化剂储存罐的数量，如果朝鲜愿意，或在未来三周内进行第五次卫星试射，”DigitalGlobe在一份声明中称。

五角大楼发言人暂未发表评论。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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