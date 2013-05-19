朝鲜接连两天发射短程导弹

路透5月19日（记者 Jane Chung） - 韩国联合通讯社（Yonhap）报道称，尽管西方国家呼吁朝鲜克制，但该国继周六发射三枚短程导弹后，周日再次发射一枚短程导弹。

朝鲜发射短程导弹并不罕见，但由于该国近期一直警告称要发动核战，此类举动引发对该地区安全形势的担忧。

“像昨日一样，朝鲜（周日）下午向该国东部海域发射了一枚短程导弹，”韩联社援引韩国一位军方官员的说法称。

韩国国防部一位官员对韩联社的报道予以证实，但未提供其他详情。

联合国秘书长潘基文稍早对朝鲜发射短程导弹一事表示关切，他敦促朝鲜克制不要再发射导弹，重新回到与世界大国的核谈中来。

潘基文在访问俄罗斯期间接受俄新社采访时称，朝鲜周六发射导弹的举动是“挑衅性行为”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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