韩国称朝鲜发射25枚短程导弹（更新版）

(新增韩国国防部说法。)

路透首尔3月16日 -韩国国防部称，朝鲜周日向朝鲜半岛东岸海域发射了25枚短程导弹，数量之大非常罕见，但这些是过时了的导弹。

稍早韩联社报道称，朝鲜发射了10枚导弹，飞行约70公里后落入海中。

联合国对朝制裁并不禁止朝鲜发射短程导弹。

韩国国防部发言人KimMin-seok称，可能是因为这些导弹陈旧了，朝鲜才会在一天内大量发射，这些导弹不大可能是杀伤性武器。

但他表示：“我们认为，发射这么多导弹，绝对是挑衅性行为，是在展示武力。”

美国国务院称，在获悉有关朝鲜发射导弹的报道后，美方正密切关注事态。

美国国务院发言人Jen Psaki称：“我们再次呼吁朝鲜避免可能加深紧张局势的挑衅行动。”

朝鲜近期针对韩国的言辞攻击有所缓和，但对韩美联合军事演习予以谴责。

本月早些时候，当韩美启动联合军事演习时，朝鲜就发射了多枚短程导弹。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

联合国对朝制裁并不禁止朝鲜发射短程导弹。

美国国务院称，在获悉有关朝鲜发射导弹的报道后，美方正密切关注事态。

美国国务院发言人Jen Psaki称：“我们再次呼吁朝鲜避免可能加深紧张局势的挑衅行动。”

朝鲜近期针对韩国的言辞攻击有所缓和，但对韩美联合军事演习予以谴责。

本月早些时候，当韩美启动联合军事演习时，朝鲜就发射了多枚短程导弹。（完）

编译：朱淑珍 发稿：

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。