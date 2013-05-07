潘基文：朝鲜撤出导弹是向正确方向迈进

路透联合国5月7日 - 联合国秘书长潘基文的发言人内瑟基（Martin Nesirky）周二表示，潘基文对于朝鲜解除两枚“舞水端”导弹发射状态的报道表示欢迎，称这是“向正确方向迈出的一步”。

美国官员周一对路透表示，朝鲜已将“舞水端”导弹从东部海岸撤出。

内瑟基对记者表示：“如果有关朝鲜将弹道导弹撤离发射架的报道是准确的，我们欢迎朝鲜向正确方向迈出的这一步。”

“潘基文秘书长近期始终敦促朝鲜保持克制，不要采取威胁和其他挑衅性行动，并与相关各方重启对话。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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