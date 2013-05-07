潘基文：朝鲜撤出导弹是向正确方向迈进

俄罗斯远东地区发生6.9级地震--美国地质调查局
路透3月29日 - 美国地质调查局称，俄罗斯远东地区Komandorskiye Ostrava附近周三发生地震，震级初步测定为6.9级。
路透联合国5月7日 - 联合国秘书长潘基文的发言人内瑟基（Martin Nesirky）周二表示，潘基文对于朝鲜解除两枚“舞水端”导弹发射状态的报道表示欢迎，称这是“向正确方向迈出的一步”。
美国官员周一对路透表示，朝鲜已将“舞水端”导弹从东部海岸撤出。
内瑟基对记者表示：“如果有关朝鲜将弹道导弹撤离发射架的报道是准确的，我们欢迎朝鲜向正确方向迈出的这一步。”
“潘基文秘书长近期始终敦促朝鲜保持克制，不要采取威胁和其他挑衅性行动，并与相关各方重启对话。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透3月29日 - 美国地质调查局称，俄罗斯远东地区Komandorskiye Ostrava附近周三发生地震，震级初步测定为6.9级。
路透布鲁塞尔3月28日 - 欧洲议会成员希望告诉英国人，在英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三稍晚启动为期两年的退欧进程之后，英国人还可以改变主意，留在欧盟。
路透华盛顿3月28日 - 美国共和党控制的众议院监管与政府改革委员会(House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform)周二批准一项议案，允许国会审查美国联邦储备委员会(美联储，FED)货币政策。美联储决策者反对这一提议，但该提议是否获得最终批准还不好说。