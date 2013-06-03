外国货币“入侵”朝鲜经济 政府管控鞭长莫及

资料图片显示面值5,000朝鲜元上的金日成头像。 REUTERS/Carlos Barria

路透中国长白/首尔6月3日(记者 John Ruwitch/Ju-min Park) - 在朝鲜，人民币和美元眼下的使用范围比以往任何时候都要广，鲜明地体现出以金正恩为首的领导层对该国经济的失控程度。

朝鲜问题专家、脱北者以及中国的边境贸易商表示，自朝鲜2009年实施货币改革，造成数以百万计民众的储蓄一夜间消失后，人民币和美元在朝鲜加速流通。

根据Daily NK跟踪的汇率变动情况，自货币改革以来，朝鲜元兑美元在黑市上已贬值逾99%。Daily NK是一家总部位于韩国首尔、提供有关朝鲜新闻和信息的网站。

朝鲜是世界上最封闭的国家之一，因而很难确定这种情况最终会对金正恩政权带来何种影响。

但专家表示，外国货币的使用日渐增多令朝鲜实施经济政策的难度益发加大，导致政府所不能触及的私营经济的出现。

专家还称，目前来看，朝鲜似乎妥协了，并未试图杜绝外国货币的使用。

外界对朝鲜流通中的硬通货数量的估算各有不同，但首尔的三星经济研究院(Samsung Economic Research Institute)的一名分析师在4月的研究中称，这一规模应在20亿美元。朝鲜未公布经济数据，但据外界估计，该国经济总量约为215亿美元。

华盛顿的彼得森国际经济研究所(Peterson Institute for International Economics)朝鲜问题专家马库斯·诺兰(Marcus Noland)表示，目前人民币和美元的使用极为广泛，平壤对此也无能为力。

诺兰称，朝鲜政府将日渐需要以强迫方式要求民众在向国家提供商品和服务时接受朝鲜元支付。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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